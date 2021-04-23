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    • 23.04.2021 12:24
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ara sınavlar 10-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti ve hemen sonrasında öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki adayların erişimine açıldı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Binlerce öğrenci 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için ise 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında sınavlara katıldı. Şimdi ise merakla AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte tüm bilgiler…

    AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖF tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denilmişti.

    Sonuçlar için henüz tarih verilmese de 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.

    AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 , 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

    Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

        AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

        Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
        Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

        İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

        Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

        Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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