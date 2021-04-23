AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Binlerce öğrenci 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için ise 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında sınavlara katıldı. Şimdi ise merakla AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte tüm bilgiler…
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denilmişti.
Sonuçlar için henüz tarih verilmese de 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2021
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 , 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.