NASA SpaceX canlı yayın! NASA SpaceX Crew-2 görevi canlı izle!

NASA yeni uçuşları için SpaceX ile bir iş birliğine gitmişti. Elon Musk'ın Twitter hesabı üzerinden duyurduğu ortaklık sonrası, ilk hamle geldi. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Crew Dragon Endeavour uzay aracına binecek.

Bu uçuş aslında oldukça önemli zira, bir ABD ticari uzay aracının astronotlarla uzay istasyonuna ikinci mürettebat rotasyon uçuşu olacak ve ilk iki uluslararası mürettebat üyesini taşıyan uçuş olacak. Farklı uzay istasyonlarından farklı astronotların yer alacağı uçuş bir süredir planlanıyordu.