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    • 23.04.2021 17:28
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    2021 var mı? olacak mı?

    olacak mı? 2021 Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala bayramda 9 günlük yasak iddiaları da gündeme geldi. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 9 gün yasak iddiaları gündemde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2021 Ramazan Bayramı 9 gün yasak var mı? Bayramda 9 gün yasak olacak mı?

    Bayramda 9 gün yasak olacak mı? Ramazan Bayramı 9 gün yasak var mı? Son günlerde sosyal medyada sıkça dillendirilen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı iddiaları gündemden düşmüyor. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda 9 günlük yasak olup olmayacağını sorguluyor.

    RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN YASAK VAR MI?

    Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.

    Hasta akışının çok fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uzun, "Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı. Tam kapanmanın yapılması lazım. Bence Samsun için düşünülmesi gereken bir şey" dedi.

    SÜRDÜRÜLEBİLİR KAPANMA ÇAĞRISI

    Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, TTB UDEK Koronavirüs Çalışma Grubu imzasıyla sürdürülebilir kapanma çağrısı yapıldı.

        TAM KAPANMA OLACAK MI?

        Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

        Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere mutasyonunun etki süresi 14 gün olduğu için bu değerlendirmeleri 2 haftalık süreçlerle yapıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleri tablonun yavaş yavaş değiştiğini görürse 2 hafta sonra da bayrama kadar kısmi kapanma devam edebilir. Bayramda da ciddi bir hareketlilik olacaktır. Bayram 3 günlük bir tatili kapsıyor. Özellikle iller arası hareketliliği engellemek için tahminim iyi giden bir tablo olursa, o tabloyu bozmamak adına bayram günlerinde de önlemler olacaktır.
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