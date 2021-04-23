Paribu kimin? Paribu sahibi kimdir? Paribu CEO'su Yasin Oral kimdir?

PARİBU KİMİN?

Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.

Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.