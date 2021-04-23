Paribu kimin? Paribu sahibi kimdir? Paribu CEO'su Yasin Oral kimdir?

Paribu sahibi kimdir? Paribu kimin sorularına yanıt aranıyor. Kripto para borsalarının sahiplerinin kim olduğu gündem konusu oldu. Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para borsası Paribu sahibi Yasin Oral kimdir sorusunun cevabı da arama motorlaında sorgulanıyor. İşte Paribu kimin sorusunun yanıtı!
PARİBU KİMİN?
Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.
Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.
YASİN ORAL KİMDİR?
1985 yılında Ankara'da doğan Yasin Oral, yazılım çalışmalarına lise döneminde başladı. 2001'de, henüz lise öğrencisiyken TÜBİTAK'ın bir yarışmasına katıldı ve TÜBİTAK web sitesi geliştirmelerine dışarıdan destek sağladı.
Üniversite yıllarında taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir internet sitesi kurdu ve site kısa süre içinde nakliyeciler arasındaki koordinasyonu sağlayan tek platform haline geldi.
2009'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Oral, 2010'da Türkiye'nin ilk online matbaası matbuu.com'u hayata geçirdi.