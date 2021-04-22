SON DAKİKA: Terör örgütlerine karşı ilkbahar-yaz operasyonları başladı: ARA-BUL-YOK ET

İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak maksadıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonları başladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.
ARA, BUL, YOK ET STRATEJİSİ İLE BÖLGE TERÖRİSTE DAR EDİLECEK
Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından ARA-BUL-YOK ET olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.