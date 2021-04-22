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    Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin de kaldığı otelde patlama: 4 ölü (Güncel haberler)

    Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde Pakistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de kaldığı Ketta şehrindeki Serena Otel'de patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda 4 kişi ölürken, TDV heyeti yara almadı. AA muhabiri Recep Bilek ve 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

    Otelde saldırı

    Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde Pakistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de kaldığı Ketta şehrindeki Serena Otel'de patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda 4 kişi ölürken, TDV heyeti yara almadı. AA muhabiri Recep Bilek ve 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

    144.1 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 144 milyon 175 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 113 bin 297'şer lira, 4 bilenler bin 568'er lira, 3 bilenler 118'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

    2 TALİHLİYE 457'ŞER BİN
    5+1 bilen 2 kişi, 457 bin 588'er lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 134'er lira, 4+1 bilenler 427'şer lira, 4 bilenler 47'şer lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        ÇİPRS!
        Teknoloji         devi Apple, önceki gün yeni ürünleri için lansman düzenledi. CEO Tim Cook'un konuşmasıyla başlayan tanıtımda, farklı renk seçenekleri olan iMac modelleri çok beğenildi. Öte yandan masaüstü bilgisayar özellikleri taşıyan ve İMac'lerdeki A servisi çiplerin bulunduğu yeni iPad Pro dikkat çekti. İpad Pro'ların Türkiye'deki fiyatları ise 11 inçlik modelin 8 bin 600, 12.9 inçlik modelin ise 12 bin lira olarak belirlendi.

        ÖDÜL GİBİ CEZA
        İstanbul Beylikdüzü'de Busenur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) 170 kilometre hızla çarparak ölümlerine neden olan sürücü Aslan İsmiev (22) hakkında karar çıktı. 2,43 promil alkollü çıkan Kazakistanlı İsmiev, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaza raporunda yüzde 100 kusurlu bulunan sürücüye verilen az cezaya isyan eden Busenur'un babası Faruk Ülüslar, "İki canın bedeli bu olmamalıydı. Suç ortada. Hayatımız bitti, iki aileye ateş düştü. Şimdi, denetimli serbestlik ve pandemi nedeniyle bir-iki ay sonra serbest kalacak. Aşırı hızın silah sayılması lazım" diye feryat etti.

        HARRY'DEN NAMELER!
        İngiltere'de         Prens Philip'in cenaze törenine katılan Prens Harry'nin, babası Prens Charles'a bir mektup verdiği öğrenildi. Kraliçe Elizabeth, mektubu Harry'nin yazmadığı ortaya çıkınca, kime ait olduğunu ve içeriğini merak etti. Ancak Charles'tan olumsuz cevap geldi. Bu gelişmeler üzerine Kraliçe Elizabeth'in çok kızdığı ve tahtı Charles'a bırakmayacağı iddia edildi.

            ABD'DEN SKANDAL F-35 KARARI
            ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığını Ankara'ya resmen bildirdi. Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

            ÖLÜM OYUNU!
            İstanbul             Beşiktaş'ta iki katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. cep telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerden kopan 2 metre uzunluğundaki demir, aracın camından içeriye girdi ve koltukta oturan Sevgi Yamaç Yalçin'a (31) saplandı. Yeni Birlik Gazetesi'nde aşçı olarak çalışan ve işe gitmek için otobüste bulunan genç kadın, hayatını kaybetti. Yaralanan M.B. adlı yolcu da Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Gözaltına alınan şoför Baki T. bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptığını anlattı. Kazayı gören bir vatandaş, "Otobüs tünelin içine hızlı girdi, virajı alamadı, bariyerleri söktü. Demir parçaları, olduğu gibi kadına saplandı" ifadelerini kullandı.

            GÜNEŞ YENİDEN DOĞSUN
            Giresun'da 8 aylık Güneş bebek, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi gen tedavisine bağlıydı. Bunun için de 2 milyon 325 bin dolar şarttı. Ailesi yardım çağrısı yaptı: Ne olur Güneş'imiz batmasın...

            GÜLE GÜLE ŞAMPİYON
            Hipodromlarda fırtına gibi esen Turbo'nun kalbi durdu. Ondan geriye kalan ise yedi kez Grup 1 şampiyonluktu.

            BURAK SERGEN ENTÜBE EDİLDİ
            Burak Sergen, Corona'ya yakalandı. 11 Nisan'da yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaştı. Dün entübe edildiği açıklandı.

            3 GÜN EVDEYİZ
            23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Böylece sınırlama 3 güne yükseldi.
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            Haberler Güncel Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin de kaldığı otelde patlama: 4 ölü (Güncel haberler)