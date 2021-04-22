Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin de kaldığı otelde patlama: 4 ölü (Güncel haberler)

Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde Pakistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de kaldığı Ketta şehrindeki Serena Otel'de patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda 4 kişi ölürken, TDV heyeti yara almadı. AA muhabiri Recep Bilek ve 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
144.1 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 144 milyon 175 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 113 bin 297'şer lira, 4 bilenler bin 568'er lira, 3 bilenler 118'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.
2 TALİHLİYE 457'ŞER BİN
5+1 bilen 2 kişi, 457 bin 588'er lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 134'er lira, 4+1 bilenler 427'şer lira, 4 bilenler 47'şer lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.