Türkiye Diyanet Vakfı heyetinin de kaldığı otelde patlama: 4 ölü (Güncel haberler)

GÜNEŞ YENİDEN DOĞSUN

Giresun'da 8 aylık Güneş bebek, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi gen tedavisine bağlıydı. Bunun için de 2 milyon 325 bin dolar şarttı. Ailesi yardım çağrısı yaptı: Ne olur Güneş'imiz batmasın...

GÜLE GÜLE ŞAMPİYON

Hipodromlarda fırtına gibi esen Turbo'nun kalbi durdu. Ondan geriye kalan ise yedi kez Grup 1 şampiyonluktu.

BURAK SERGEN ENTÜBE EDİLDİ

Burak Sergen, Corona'ya yakalandı. 11 Nisan'da yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaştı. Dün entübe edildiği açıklandı.

3 GÜN EVDEYİZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Böylece sınırlama 3 güne yükseldi.