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    CHP'li eski Belediye Başkanı ile şantaj yapmışlar!

    Sunucu , arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı işadamı 'a 'cinsel taciz' davası açtı. Kısa süre sonra şikayetini geri çekse de ikili arasında sular durulmadı. Mahkemeye giden Ümit Arıkan ünlü sunucuya " eski Belediye Başkanı ile bana şantaj yaptı. 1 milyon lira istedi.

    Neşesi kaçtı

    Olay 2017'de yaşandı. Sunucu , arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı işadamı 'a 'cinsel taciz' davası açtı. Kısa süre sonra şikayetini geri çekse de ikili arasında sular durulmadı.

    Mahkemeye giden Ümit Arıkan ünlü sunucuya " eski Belediye Başkanı ile bana şantaj yaptı. 1 milyon lira istedi. veya 'den ev istedi" suçlaması yaptı.

    Dün yapılan duruşmaya katılan Hazinedar, iddiaları ne yalanladı.

    Söz alan Ümit Arıkan ise şu ifadeleri kullandı: Bana 'Sen tanınmış bir iş adamısın. Adın lekelenir' diye baskı yaptı. Duruşma ileri bir tarihe atıldı.

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    Haberler Güncel CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile şantaj yapmışlar!