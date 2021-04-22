Olay 2017'de yaşandı. Sunucu Neşe Sapmaz, arkadaşı Yaşar İrvül vasıtasıyla tanıştığı işadamı Ümit Arıkan'a 'cinsel taciz' davası açtı. Kısa süre sonra şikayetini geri çekse de ikili arasında sular durulmadı.

Mahkemeye giden Ümit Arıkan ünlü sunucuya "Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile bana şantaj yaptı. 1 milyon lira istedi. Etiler veya Gayrettepe'den ev istedi" suçlaması yaptı.

Dün yapılan duruşmaya katılan Hazinedar, iddiaları ne yalanladı.

Söz alan Ümit Arıkan ise şu ifadeleri kullandı: Bana 'Sen tanınmış bir iş adamısın. Adın lekelenir' diye baskı yaptı. Duruşma ileri bir tarihe atıldı.