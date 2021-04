Dünya Günü nedir? Dünya Günü anlam ve önemi nedir? Dünya Günü sözleri mesajları!

-Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim

-Bugün Dünya Günü. Yaşlı ve yorgun dünyamızın doğum günü. Bir anne şefkati ile bizi bağrında koruyan mavi yuvamızın daha nice seneler doğum gününü kutlama istiyorsak O'nu koruyalım. Doğal dengesini hırslarımızla bozmayalım.

-Dünyanın doğum gününde; bu karamsar tablonun dışında ve bu tabloyu değiştirmek için, dünyanın dört bir yanındaki "ötekilerle" birlikte dünyamıza, ülkemize, yaşama ve geleceğimize sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

-Güzel bir dünya, mutlu insanlar için çevremizi korumada tüm insanlar ile birlikte bir dayanışma örneği sergileyip el birliği yapalım. Doğaya, çevreye dolayısı ile dünyamıza zarar verecek olan tüm uygulamalara karşı çıkalım. Bu dünya hepimizin ve başka bir dünya da yok.

-Çevreye duyarlı herkesi, yaşlı dünyamızın doğum gününde, ülkemizin eşi benzeri olmayan yeşilini, doğal güzelliklerini, sadece ülkemize özgü yüzlerce çeşit bitki ve hayvandan oluşan biyolojik zenginliğini, verimli topraklarını ve su kaynaklarını korumaya davet ediyoruz. (TEMA Vakfı)

- "Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar." (Goethe)

- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet)

- "Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır."(Mary Mellor)

- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"

- "Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner." (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)