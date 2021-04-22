Senin yaptığın densizliktir deyip görevden alınmalıdır.



Belediye çalışanlarına çağrım şudur kim bu formu imzalamaya mecbur bırakıyorsa kesinlikle buna uymayın. Yargı yoluyla hesabını sorarız. Kimse böyle bir uygulamaya boyun eğmemelidir.



TEVFİK GÖKSU OLAYI DEŞİFRE ETMİŞTİ

Tevfik Göksu; "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullanarak ortaya çıkarmıştı.