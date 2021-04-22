CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir uygulamaya imza atarak cuma namazına gitmek isteyenlere "ibadet izin talep formu" imzalatmaya başladı.
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, durumun toplu sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, "Kimsenin cuma namazı için izin alma zorunluğu yok." dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Yalçın, "Ya bu uygulamayı yapan kişiden vazgeçin ya da soyadınızdan vazgeçin." dedi.
İşte Yalçın'ın yaptığı açıklamalardan satır başları;
BUNUN HİÇ KABUL EDİLECEK BİR TARAFI YOK
Uygulama şuursuz bir uygulamadır. Büyükşehir sağlık daire başkanlığının yaptığı çok sağlıksız bir uygulama gözüküyor. İddialar doğruysa diye bir cümle kullanmak istersem ama teşkilatımızla görüştüğümüzde iddiaları doğruladılar. Bunun hiç kabul edilecek bir tarafı yok.
Cuma namazının bu ülkede tartışma konusu olması kadar garabet bir durum olamazdı. Toplu sözleşmede çözdüğümüz bir konuydu, bu kararın uygulanması sorumluluktur. Toplu sözleşme hükümlerini de çiğnemek demektir aynı zamanda.