SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde asansör skandalı: 35 yaşındaki Engin Gündüz kalp krizi geçirip vefat etti



SAĞLIK YATIRIMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Sağlık yatırımlarını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerine karşı çıkıp, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etmişti.



Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde sağlık çalışanı bulundurmaması ve asansörlerin herhangi bir acil durumda kullanılamaması büyük tepki topladı.