SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde asansör skandalı: 35 yaşındaki Engin Gündüz kalp krizi geçirip vefat etti

Türkiye'deki sağlık yatırımlarını, şehir hastanelerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde sağlık skandalı yaşandığı ortaya çıktı.
CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli kadrosuz taşeron personeli 35 yaşındaki Engin Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar, genel merkezde sağlık personeli olmadığı için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
BULUNDUĞU KATTA MÜDAHALE YAPILABİLDİ
Kısa sürede parti binasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, 10'uncu katta bulunan Gündüz'e ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşımak istedi.
ASANSÖRE ALINAMADIĞI İÇİN O KATTA KALDI VE KURTARILAMADI
Ancak asansöre sedye sığmayınca sağlık ekipleri Gündüz'e bulunduğu katta 1 saate yakın müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç adam kurtarılamadı.