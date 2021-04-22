22 Nisan yarım gün mü tatil mi? 22 Nisan 2021 bugün öğleden sonra tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü tatil mi? 22 Nisan bugün öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 23 Nisan günü resmi tatil ancak 22 Nisan gününde tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bazı tatil günleri öncesi yarım gün tatil olması nedeniyle 22 Nisan yarım gün mü sorusunun cevabı da araştırılıyor.