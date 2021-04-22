22 Nisan yarım gün mü tatil mi? 22 Nisan 2021 bugün öğleden sonra tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü tatil mi? 22 Nisan bugün öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 23 Nisan günü resmi tatil ancak 22 Nisan gününde tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bazı tatil günleri öncesi yarım gün tatil olması nedeniyle 22 Nisan yarım gün mü sorusunun cevabı da araştırılıyor.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan günü yarım gün değildir tam gün olarak çalışılmaktadır.
RESMİ TATİLLER!
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.