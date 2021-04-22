Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye aşı çıkarması yaptı. Erciyes Üniversitesinde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceleyen bakanlar, önemli mesajlar verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının faz 2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığına iletileceğini belirterek, "Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayımızı elde etmiş olacağız." dedi.
Bakan Akar da tüm vatandaşların aşılama konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, "Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım." diye konuştu.
Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.
FAZ 2'DE SONA DOĞRU
Bakanlar Varank ve Akar, Kayseri'de ilk olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesinde bulunan İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini (İKUM) ziyaret etti. İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bakanlara bilgi verdi.
YENİ AŞI MERKEZİ
Bakanlar, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı adayı hakkında bilgilendirme yaptı. Varank ve Akar ayrıca, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden yeni aşı geliştirme merkezini inceledi.
"DÜNYAYA ŞİFA OLACAK"
Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Varank, aşı adayının faz 2 çalışmaları kapsamında ikinci doz aşılamaların yapıldığını belirterek "Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız." dedi.