Kayıp 100 at, Türkiye'nin gündemine yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalar'dan kurtardığı ve Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atlar hakkında iddiaların sonu gelmedi. Yapılan incelemede, atlar ilk olarak belediye çalışanı F.E.'ye teslim edildi.

Ardından F.E'nin yakınları A.E. ve C.C'ye sahiplendirildi. Kurulan at çiftliğinde müşterilere bindirilmek üzere hizmet verdi.

Bankadan kredi çekerek yem alan ancak yeterli bakımı yapamayan A.E. ve C.C. daha sonra İlçe Tarım Müdürlüğü'ne atların kaçtığını ihbar etti! Üzerlerinde çip bulunan atlara ne olduğu ise hala tespit edilemedi! Olayla ilgili soruşturma sürüyor.