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    İBB'nin 'ne hibe ettiği atlar hakkında iddiaların sonu gelmedi

    Kayıp 100 at, 'nin gündemine yerleşti. 'nin 'dan kurtardığı ve 'ne hibe ettiği atlar hakkında iddiaların sonu gelmedi. Yapılan incelemede, atlar ilk olarak belediye çalışanı F.E.'ye teslim edildi. Ardından F.E'nin yakınları A.E. ve C.C'ye sahiplendirildi. Kurulan at çiftliğinde müşterilere bindirilmek üzere hizmet verdi.

    Hayrat bir şey!

    Kayıp 100 at, 'nin gündemine yerleşti. 'nin 'dan kurtardığı ve 'ne hibe ettiği atlar hakkında iddiaların sonu gelmedi. Yapılan incelemede, atlar ilk olarak belediye çalışanı F.E.'ye teslim edildi.

    Ardından F.E'nin yakınları A.E. ve C.C'ye sahiplendirildi. Kurulan at çiftliğinde müşterilere bindirilmek üzere hizmet verdi.

    Bankadan kredi çekerek yem alan ancak yeterli bakımı yapamayan A.E. ve C.C. daha sonra 'ne atların kaçtığını ihbar etti! Üzerlerinde çip bulunan atlara ne olduğu ise hala tespit edilemedi! Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel İBB'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atlar hakkında iddiaların sonu gelmedi