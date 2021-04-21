Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2021 02:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2021 02:27
    ABONE OL

    Başkanı davet etti Başkan 40 ülke liderine seslenecek

    Başkanı , Başkan 'a gönderdiği mektupla sanal ortamda yapılacak ''ne' davet etmişti. İki gün sürecek İklim Zirvesi'nde Başkan Erdoğan 40 ülke liderine seslenecek.

    Başkan Erdoğan 40 lidere seslenecek

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla sanal ortamda yapılacak 'İklim Zirvesi'ne' davet etmişti. İki gün sürecek İklim Zirvesi'nde Başkan Erdoğan 40 ülke liderine seslenecek.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvede önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

    AMAÇ KÜRESEL ISINMA
    Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir." ifadesine yer verildi.

        40 ÜLKE LİDERİ KATILACAK
        Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN İLK OTURUMDA KONUŞACAK
        OBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sabahki ilk oturumda konuşacağı zirvenin açılışını ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel ABD Başkanı Joe Biden davet etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan 40 ülke liderine seslenecek