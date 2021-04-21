Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla sanal ortamda yapılacak 'İklim Zirvesi'ne' davet etmişti. İki gün sürecek İklim Zirvesi'nde Başkan Erdoğan 40 ülke liderine seslenecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvede önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.
AMAÇ KÜRESEL ISINMA
Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir." ifadesine yer verildi.