Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilat başkanları ile istişarede bulunduğu ve bir hitap gerçekleştirdiği toplantıda önemli ifadelerde bulundu. Muhalefetin sahte gündemlerinin peşinde koşulmaması talimatını veren Erdoğan 81 ilde hizmet, proje ve diyalog odaklı çalışmalara ara vermeden ve hız kesmeden devam edilmesini istedi. Sabah'ın haberine göre toplantı gündemlerinin içerisinde tamamlanma aşamasında olan yerel yönetimler reform paketi taslağı da vardı. Bu kapsamda değişiklikler içerisinde yerel seçimlerde köklü bir değişikliği getirecek olan bütünşehir uygulaması da yer aldı.
BÜTÜNŞEHİR UYGULAMASI GELİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel yönetimler reform paketi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu ve yasalaşması halinde yerel seçimlerde vitrine çıkacak olan reform paketinin önemli bir bölümü de seçim bölgelendirme sisteminde 'BÜTÜNŞEHİR' uygulaması oldu.
30 BÜYÜKŞEHİR + 51 BÜTÜNŞEHİR
Toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin bütünşehir olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
BÜTÜNŞEHİR UYGULAMASI BİR ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİKTE DENENDİ VE YÜRÜRLÜKTE
Türkiye'de bütünşehir uygulaması büyükşehirlerin sayısının artırıldığı son uygulamada denendi ve halen yürürlükte. Bu sistemde şehir merkez ilçeleri dışında kendisine uzak ilçeleriyle de bir bütün olarak değerlendiriliyor ve tüm ilçelerdeki vatandaşlar bu kabul ışığında oylarını kullanıyor.