Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilat başkanları ile istişarede bulunduğu ve bir hitap gerçekleştirdiği toplantıda önemli ifadelerde bulundu. Muhalefetin sahte gündemlerinin peşinde koşulmaması talimatını veren Erdoğan 81 ilde hizmet, proje ve diyalog odaklı çalışmalara ara vermeden ve hız kesmeden devam edilmesini istedi. Sabah'ın haberine göre toplantı gündemlerinin içerisinde tamamlanma aşamasında olan yerel yönetimler reform paketi taslağı da vardı. Bu kapsamda değişiklikler içerisinde yerel seçimlerde köklü bir değişikliği getirecek olan bütünşehir uygulaması da yer aldı.