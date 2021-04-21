



"BORÇLARI ŞAHSİ SERVETİMDEN ÖDEDİM"

Sadri Şener ifadesinin devamında, davanın 6 yıl sürdüğünü ve dosyanın halen Yargıtay'da olduğunu bu süre içerisinde şirketin iflas etmemesi için çok mücadele verdiğini, iş bitirme belgesi alamadığı için ve bu belgelerin sermayeden daha değerli olmasından dolayı iş alamadığını sonunda da iflas ettiğini belirtti. Alacak defterinden hiçbir bankanın alacak kaydı olmadığını, sadece SGK ve hazinenin cüzi miktarda alacağı kaldığını ifade eden eski başkan iflasa DHİM'nin neden olduğunu söyledi. Şirketin bankalara olan borçlarını şahsi servetinden ödediğini söyleyen Şener mahkemeden beraatını talep etti. Mahkeme iflas müdürlüğündeki dosyaların incelenmesi için duruşmayı erteledi.

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