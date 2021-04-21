Atatürk Havalimanı 3'üncü pist inşaatı için açılan ihaleyi alan Sadri Şener'in firmasının iş bitirme belgesinin yeterli olmadığı ortaya çıkınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmış ve idarenin zarara uğramadığı belirtilmişti.
Sadri Şener'in yüzde 50 sahibi olduğu Simge Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Atatürk Havalimanı'nın 3. pistinin yapımı devam ederken Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) şirketin borçlarından dolayı iflasını talep etti. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi 2018 yılında söz konusu şirketin iflasına karar vermiş dosya itiraz üzerine Yargıtay'a taşınmıştı.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
Sabah'ın haberine göre, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararının ardından İflas Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sadri Şener'in hileli iflas verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine Şener hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık şirketin ticari defterlerini inceleme altına aldı. Defterlerin incelenmesi için dosyaya bilirkişi atandı. Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda iflasın hileli olduğuna yönelik sonuç çıktı.