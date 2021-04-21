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    • 21.04.2021 10:43
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    ! duyurdu! bölgesinde PKK/YPG'ye bir darbe daha

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye bir darbe daha

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye bir darbe daha

    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
    Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye bir darbe daha