Coronavirüs salgını dünyayı esir aldı. Mutasyonlarla birlikte daha da bulaşıcı bir hal alan virüs, bir kez daha etkisini artırdı. Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta 5.2 milyonun üzerinde vaka çıktığını açıkladı! Pandemide örnek mücadele gösteren Türkiye'de de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71'lere ulaştığını açıkladı. Salgının ilk gününden beri kahramanca mücadele eden başhekimler, son durumla ilgili şu yorumları yaptı:
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız aşılandı. Onlar kontrol altına alınınca ölüm oranları düştü. Ancak 40-60 yaş aralığının genç olması sebebiyle hastane yatışları uzadı. Yoğun bakımda hastaların kalma süresi uzadı. Çünkü genç hastalar virüse karşı daha dirençli savaşıyor. Hasta sayısı düşünce, yoğun bakım hasta sayımız düşmeye başlayacak.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: 3. dalganın pik dönemindeyiz. 65 yaş üstü grubun hastaneye yatışı çok düştü. Sağlık çalışanlarının Coronavirüs'e yakalanma oranı da bu dönem düştü. Aşı sırası gelen vatandaşlar, lütfen sizleri aşıya bekliyoruz.