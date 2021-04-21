Coronavirüs salgını dünyayı esir aldı. Mutasyonlarla birlikte daha da bulaşıcı bir hal alan virüs, bir kez daha etkisini artırdı. Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta 5.2 milyonun üzerinde vaka çıktığını açıkladı! Pandemide örnek mücadele gösteren Türkiye'de de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71'lere ulaştığını açıkladı. Salgının ilk gününden beri kahramanca mücadele eden başhekimler, son durumla ilgili şu yorumları yaptı: