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    , pandemide 3. dalgaya ulaştı: 'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71'lere çıkarken uzmanlar uyardı

    , pandemide 3. dalgaya ulaştı. Vaka sayılarında artış, büyük korku yarattı. ’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71’lere çıkarken uzmanlar uyardı: Hastanede genç vakalar var. Onların da hastaneye yatışları ve yoğun bakımdaki kalma süresi uzadı.

    Yaşam savaşı

    Coronavirüs salgını dünyayı esir aldı. Mutasyonlarla birlikte daha da bulaşıcı bir hal alan virüs, bir kez daha etkisini artırdı. Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta 5.2 milyonun üzerinde vaka çıktığını açıkladı! Pandemide örnek mücadele gösteren Türkiye'de de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71'lere ulaştığını açıkladı. Salgının ilk gününden beri kahramanca mücadele eden başhekimler, son durumla ilgili şu yorumları yaptı:

    Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız aşılandı. Onlar kontrol altına alınınca ölüm oranları düştü. Ancak 40-60 yaş aralığının genç olması sebebiyle hastane yatışları uzadı. Yoğun bakımda hastaların kalma süresi uzadı. Çünkü genç hastalar virüse karşı daha dirençli savaşıyor. Hasta sayısı düşünce, yoğun bakım hasta sayımız düşmeye başlayacak.

    İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: 3. dalganın pik dönemindeyiz. 65 yaş üstü grubun hastaneye yatışı çok düştü. Sağlık çalışanlarının Coronavirüs'e yakalanma oranı da bu dönem düştü. Aşı sırası gelen vatandaşlar, lütfen sizleri aşıya bekliyoruz.

        Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: Bir yoğunluk var ama hala yoğun bakımlarımızda yerimiz var. Cepheyi, düşman virüsü tanıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren vakaların azalacağını öngörüyoruz. Bu hafta platoyu yakalayacağız. GÜL KİREKLO

        POZİTİF OLANA 57 BIN LİRA!
        Oxford'lu bilim adamları yeniden enfekte engelleyen bağışıklık düzeyinin korunması için çalışma başlattı. Bunun için kasıtlı Coronavirüs olanlara 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 750 tl) ödeyeceğini açıkladı!

        SINIRI AŞIDILAR
        Maldivler, pandemide turistlerinin üçte ikisini kaybetti. Ülkede turizmi yeniden canlandırmak isteyen yetkililer, adaya gelen misafirlere 2 doz Coronavirüs aşısı yapacağını söyledi.Dünyada milyonlarca insan aşı olamazken ülkede başlatılan bu kampanya tepki çekti.
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        Haberler Güncel Türkiye, pandemide 3. dalgaya ulaştı: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71'lere çıkarken uzmanlar uyardı