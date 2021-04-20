Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de duyurulan karara göre bazı bakanlıklar değişti. Başkan Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, hangi bakanlar değişti? Yeni bakanlar kimlerdir? İşte yeni kabine değişikliği 2021 listesi...

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi, yerine Mehmet Muş atandı.

İşte detaylar;