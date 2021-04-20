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    • 21.04.2021 01:59
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    Son dakika: Yeni 2021 listesi! ? Yeni bakanlar kimlerdir?

    Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de duyurulan karara göre bazı bakanlıklarda değişiklik yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruldu. Peki, ? Yeni bakanlar kimlerdir? İşte yeni 2021 listesi...

    Yeni kabine değişikliği 2021 listesi!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de duyurulan karara göre bazı bakanlıklar değişti. Başkan Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, hangi bakanlar değişti? Yeni bakanlar kimlerdir? İşte yeni kabine değişikliği 2021 listesi...

    HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi, yerine Mehmet Muş atandı.

    İşte detaylar;

    VEDAT BİLGİN KİMDİR?

    22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

    Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

    York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

    Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

        Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

        DERYA YANIK KİMDİR?

        Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

        1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

        AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.
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        Haberler Güncel Son dakika: Yeni kabine değişikliği 2021 listesi! Hangi bakanlar değişti? Yeni bakanlar kimlerdir?