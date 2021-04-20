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    • 21.04.2021 03:06
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    Başkan imzaladı: 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi

    Başkan imzaladı 6 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atamalarına ilişkin kararlara göre, , , Çankırı Karatekin, , İbn Haldun ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atandı.

    6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi

    Başkan imzaladı 6 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atamalarına ilişkin kararlara göre, , , Çankırı Karatekin, , İbn Haldun ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atandı.

    Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. , Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. , Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. , Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. atandı.

    (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. seçildi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi