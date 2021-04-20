Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı 6 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atamalarına ilişkin kararlara göre, Bartın, Bayburt, Çankırı Karatekin, Iğdır, İbn Haldun ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atandı.
Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.