Bankalar 23 Nisan'da tatil mi? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu? 23 Nisan tarihinde EFT yapıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar bankaların çalışıp çalışmayacağını sorguluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulusal bayramlarımızdan birisi olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamlı günde birçok yer kapalı oluyor.
BANKALAR 23 NİSAN'DA TATİL Mİ?
Bankalar 23 Nisan'da hizmet vermeyecek. 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar ve borsalar kapalı olacak.
23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.