23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 2020 yılında 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak? İşte merak edilenler...
23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise tam zamanlı uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde yer aldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
20 Nisan tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 895 oldu.
Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.
Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu.
SAĞLIK BAKANI KOCA, VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLERİN GRAFİĞİNİ PAYLAŞTI
Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafiği paylaştı.