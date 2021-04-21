23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 2020 yılında 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak? İşte merak edilenler...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise tam zamanlı uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde yer aldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.