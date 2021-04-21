Aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? T.C. kimlik no ile MHRS 55 yaş aşı sırası nasıl alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabın beklenen açıklamayı yaptı ve 55 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu almak için sabırsızlanıyor. Peki MHRS üzerinden covid19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...
55 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI
Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.
55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor.
Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.