Aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? T.C. kimlik no ile MHRS 55 yaş aşı sırası nasıl alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabın beklenen açıklamayı yaptı ve 55 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu almak için sabırsızlanıyor. Peki MHRS üzerinden covid19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...