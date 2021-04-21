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    • 21.04.2021 12:58
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    Gündemde binlerce kişi nı araştırıyor. Sağlık Bakanlığı aşılama sırasının 55 yaşa geldiğini açıklamasının ardından ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 55 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs salgınından korunmak için çok önemli olan aşısını olmak için randevu almak istiyor ve bazen yoğunluktan dolayı hemen alamayabiliyor. MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu almaya ilişkin bilgileri derledik.

    takvim.com.tr
    Aşı randevusu alma ekranı!

    Aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? T.C. kimlik no ile MHRS 55 yaş aşı sırası nasıl alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabın beklenen açıklamayı yaptı ve 55 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu almak için sabırsızlanıyor. Peki MHRS üzerinden covid19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

    55 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI

    Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

    Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

    55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor.

    Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.

        55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMA

        182 AŞI RANDEVU NEDEN ALINAMIYOR?

        Vatandaşlarımız, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)'nden şu şekilde randevu alabilirler:

        ALO 182 çağrı merkezini arayarak,
        https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek,
        MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.
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        Haberler Güncel Aşı randevusu alma ekranı! T.C. kimlik no ile MHRS 55 yaş aşı sırası nasıl alınır?