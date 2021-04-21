Unutmayın ki, sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz…

Bilmeniz gereken şeyler de var elbette…

Dürüst olmayı bileceksiniz…

Çalışkan olmayı bileceksiniz…

Vatan sevgisini bileceksiniz…

Bayrak sevgisini bileceksiniz…

Barışı, kardeşliği bileceksiniz…

Birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz…

Onurlu olmayı bileceksiniz…

Sorumluluk nedir bileceksiniz…

Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz…

Çanakkale'yi bileceksiniz… Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz…

19 Mayıs ne demek, Samsun ne demek bileceksiniz… Erzurum, Amasya, Sivas'ı bileceksiniz… 29 Ekim nedir bileceksiniz…

Yani sevgili çocuklar… Ödeviniz biraz ağır, yolunuz uzun… Bizler bu ödevde pek de geçer not alamamış olsak da…

İnanıyorum ki sizler hep yıldızlı başarılarla yürüyeceksiniz uygarlığın ve barışın yolunda…

Atatürk size güvendi… Biz de güveniyoruz… Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak…

Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın… Göreceksiniz ki, O size bakıyor… O, sizi izliyor…

O, bu ülkenin aydınlık yarınları için size güveniyor…

Ben, her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum…