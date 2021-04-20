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    SON DAKİKA: 'da FETÖ'nün na operasyon

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.

    AA
    Ankara'da FETÖ operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.


    ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon