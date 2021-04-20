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    • 20.04.2021 18:52
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    Türkiye'den cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katılan ve çıkan çatışmada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı için taziye mesajı yayımladı.

    AA
    Türkiye'den Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı yayımladı.



    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



    ÇATIŞAMADA YARALANDI, HAYATINI KAYBETTİ
    Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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