



Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.