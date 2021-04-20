Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2021 20:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 20:41
    ABONE OL

    'dan THY'nin Fergana ve Ürgenç seferlerine onay!

    Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumunun na İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği bildirildi.

    Özbekistan'dan THY'ye yeni seferler için onay!

    , nın Ürgenç ve Fergana seferlerine onay verdi.

    Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumunun Türk Hava Yollarına İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği bildirildi.

    Açıklamada, Türk Hava Yollarının halihazırda ve Semerkant seferleri düzenlediği anımsatıldı.

    ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Geçen ay Özbekistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı , Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Özbekistan'dan THY'nin Fergana ve Ürgenç seferlerine onay!