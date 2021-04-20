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    Son dakika: 'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren e müebbet hapis

    Son dakika haberi... 'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet 'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra vücudununun 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan (27), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra vücudununun 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



    NE OLMUŞTU?
    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar (25), geçen yıl 24 Mayıs'ta, erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (27) evine gitti. Kemaloğlu, önce dövdüğü Şenpınar'ı daha sonra 37 yerinden bıçakladı.

    Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklandı.

        Kemaloğlu hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.

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