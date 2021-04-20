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    • 20.04.2021 15:15
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    ? Okullar Temmuz'da kapanacak mı uzatılacak mı?

    ? Okullar Temmuz'da kapanacak mı uzatılacak mı sorularına öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Okullarda yüz yüze eğitim yerine yeniden uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Okullar Temmuz'da kapanacak mı uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılışına ilişkin tarih bilgisini vermişti. İşte güncel 2021 MEB takvimi!

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman kapanacak? Okullar Temmuz'da kapanacak mı uzatılacak mı?

    Okullar Temmuz'da kapanacak mı uzatılacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Okulların hangi tarihlerde kapanacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Öğrenci ve veliler için tarih bilgisi geldi. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesinin ardından gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar!

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

    MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

    Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

        Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.
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        Haberler Güncel Okullar ne zaman kapanacak? Okullar Temmuz'da kapanacak mı uzatılacak mı?