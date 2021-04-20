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    • 21.04.2021 01:50
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    Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi 'ın babası vefat etti

    Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ’ın babası hayatını kaybetti. Acı haberin ardından taziye mesajları peş peşe geldi.

    AJANSLAR
    AK Partili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

    Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki , kurtarılamadı. Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

    TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , babasının vefatı nedeniyle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi 'a başsağlığı diledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Şamil Tayyar Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, "AK Parti MKYK Üyemiz Şamil Tayyar kardeşimin vefat eden muhterem babası Hüseyin amcamıza Allah'tan rahmet, Şamil bey ve kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı , Twitter hesabından, "MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar Beyefendi'nin, vefat eden kıymetli babası Hüseyin Amcamıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." mesajını paylaştı.

    Sağlık Bakanı : Değerli kardeşim Şamil Tayyar Beyefendi'nin muhterem babası Hüseyin Tayyar Beyefendi Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

    AK Parti Genel Başkan Vekili da paylaşımında, "Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyemiz, değerli kardeşim Şamil Tayyar'ın muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve ile Kadın Kolları Başkanı de Şamil Tayyar'ın babası için sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.

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