Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki Hüseyin Tayyar, kurtarılamadı. Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babasının vefatı nedeniyle AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'a başsağlığı diledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Şamil Tayyar Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, "AK Parti MKYK Üyemiz Şamil Tayyar kardeşimin vefat eden muhterem babası Hüseyin amcamıza Allah'tan rahmet, Şamil bey ve kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "MKYK Üyemiz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar Beyefendi'nin, vefat eden kıymetli babası Hüseyin Amcamıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Değerli kardeşim Şamil Tayyar Beyefendi'nin muhterem babası Hüseyin Tayyar Beyefendi Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da paylaşımında, "Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyemiz, değerli kardeşim Şamil Tayyar'ın muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Ömer İleri ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Şamil Tayyar'ın babası için sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.



