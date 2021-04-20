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    • 20.04.2021 15:02
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    Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ve eşi taburcu oldu! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl?

    Son dakika haberi... 'den istifa ederek, parti kurma çalışmalarını sürdüren , eşi ile birlikte koronavirüs tedavisi gördüğü 'nden taburcu edildi. Muharrem İnce ve eşinin bir süre daha evde karantinada kalacakları öğrenildi.

    Korona tedavisi görüyordu... Muharrem İnce'den flaş haber

    'Memleket Hareketi' başlatarak, 'den istifa eden Yalova eski milletvekili 'nin 11 Nisan'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantina süreci başlayan İnce, daha sonra 'nde gözlem altına alındı. Muharrem İnce'nin tedavisi sürerken, koronavirüse yakalanan eşi de cuma günü aynı hastanede tedaviye alındı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan İnce çifti, taburcu edildi.



    Muharrem İnce, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" dedi.

    İnce ve eşinin bir süre daha evde karantinada kalacakları öğrenildi.

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