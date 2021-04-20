Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı.
Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi.
İŞTE VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER
Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti.
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 10-16 Nisan'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller sırasıyla Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı bir haftada Düzce'de 166, 55, Çanakkale'de 161,64, Zonguldak'ta 155,62, Yozgat'ta 149,61, Yalova'da 147,43 kişi arttı.
Gümüşhane, Artvin, Siirt, Kahramanmaraş ve Edirne, en az vaka artışının görüldüğü 5 il olarak kayda geçti.