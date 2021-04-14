Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 19:35
    ABONE OL

    Son dakika! 'ne kaldırıldı

    Gelen son dakika haberine göre, 'nin tedavisine 'nde devam edilecek. 'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan ve “”ni kuran Muharrem İnce, e yakalanmıştı.

    Muharrem İnce Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldı.

    "BENİMLE TEMASLI OLANLARIN TEST YAPTIRMALARINI RİCA EDİYORUM"

    İnce koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." sözleri ile duyurmuştu.

    KORONAVİRÜS TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDECEK

    Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edileceği bildirildi.
        Haberler Güncel Son dakika! Muharrem İnce Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı