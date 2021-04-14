Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldı.
"BENİMLE TEMASLI OLANLARIN TEST YAPTIRMALARINI RİCA EDİYORUM"
İnce koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." sözleri ile duyurmuştu.
KORONAVİRÜS TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDECEK
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edileceği bildirildi.