İnce koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." sözleri ile duyurmuştu.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDECEK