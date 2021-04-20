Koronavirüs salgını ile mücadelede merkez olan Ankara Şehir Hastanesi'nde, hasta sayısının artmasıyla birlikte pandemi bölümü sayısı 2'ye, yoğun bakım yatak sayısı da 400'ün üzerine çıkarıldı.
Türkiye'de pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi verilmeye devam ediliyor. Son dönemde vaka sayılarının artmasıyla pandemi bölümü sayısı, 2'ye yükseltildi. Genel hastane binasından sonra nöroloji-ortopedi hastanesi binasında da pandemi bölümü oluşturuldu. Yoğun bakım yatak sayısı da 400'ün üzerine çıkarıldı.
'ÖNCE İSTANBUL SONRA ANKARA'NIN PİKİ GELİYOR'
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, yaptığı açıklamada, günlük açıklanan vaka sayılarına göre İstanbul'un bir müddet sonra doygunluğa ulaşıp, düşüşe geçeceğini düşündüklerini söyledi.