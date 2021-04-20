Surel, "Ancak Ankara'nın bir müddet daha yolu var gibi duruyor. Biz bunu daha evvel yaşadık. İstanbul'un piki önden peşinden de Ankara'nın piki geliyor. Muhtemeldir ki İstanbul'un gördüğü rakamları biz Ankara'da da görebiliriz. Şu anda artış devam ediyor. Türkiye'deki genel rakamlara uyumlu olarak Ankara'daki rakamlarda da artış devam ediyor. Biz de Ankara Şehir Hastanesi pandemi planına uygun olarak alanlarımızı Covid-19 ağırlıklı olarak organize ediyoruz" dedi.