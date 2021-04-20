TAM KAPANMA OLACAK MI?

Tam kapanma olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmış durumda değil. Şu an için bu haberler sadece iddialardan ibaret.

TAM KAPANMA ÖNERİSİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın, corona virüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, "Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyada bugün itibariyle 140 milyon corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını ve 3 milyon ölümle sonuçlandığını açıkladı.