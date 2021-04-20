İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı bir canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sonu Menderes gibi olmasın' diyerek tehdit eden CHP'li Engin Altay'a sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Altun, CHP'li Engin Altay'ın hadsizce sözlerine ilişkin "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin" diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır." dedi.

Altun ayrıca, "Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş farketmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar.

Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak." şeklinde konuştu.

ÖZLEDİĞİNİZ O GÜNLERİ ÇOK BEKLERSİNİZ

Fahrettin Altun, CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine ilişkin paylaştığı mesajda sözlerine şu keilde devam etti:





Siz kim oluyorsunuz ki sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz.

Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve işbirliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın.