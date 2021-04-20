Katıldığı bir canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adnan Menderes üzerinden tehdit eden CHP'li Engin Altay'a tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın!" açıklamasında bulundu.

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı "Menderes'in sonu" ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz "Menderes'in sonu" diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız.

Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. "Menderes'in sonu"nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."