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    • 21.04.2021 04:23
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    Başkan 'ı skandal sözlerle tehdit eden CHP'li 'a AK Parti Sözcüsü 'ten tepki

    Katıldığı bir canlı yayında Başkan 'ı, üzerinden tehdit eden CHP'li 'a tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü konuya ilişkin "yi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın!" açıklamasında bulundu.

    Skandal sözlere Ömer Çelik'ten tepki

    Katıldığı bir canlı yayında Başkan 'ı, üzerinden tehdit eden CHP'li 'a tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü konuya ilişkin "yi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın!" açıklamasında bulundu.

    Çelik sözlerine şöyle devam etti: " iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı "Menderes'in sonu" ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz "Menderes'in sonu" diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız.

    Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. "Menderes'in sonu"nu vadediyorlar milli iradeye. Ama imiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle tehdit eden CHP'li Engin Altay'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki