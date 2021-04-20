



Altaylı'nın sildiği o Tweetler;



"ELDE AŞI OLMADIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR"

"Taksim Araştırma Hastanesi'nde yüzlerce kişi aşı için gelmiş. Herkes bekliyor aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Elde aşı olmadığı yönünde iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim."



"İŞTE SİZE MUHTEŞEM SAĞLIK SİSTEMİ"

Bir açıklama yapıldı. İsterseniz gelin, isterseniz şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN