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    • 20.04.2021 23:28
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    sonunda aşılandı! Önce algı yaptı sonra tweetleri sildi...

    yazarı , aşısı olduğu fotoğrafını paylaşarak "Sonunda aşımı oldum" ifadelerini kullandı. 'nın aşı olmadan birkaç saat önce sosyal medya hesabı üzerinden sağlık sistemini eleştirdiği algı dolu tweetleri aşı olduktan sonra silmesi 'omurgasızlık' olarak yorumlandı.

    Fatih Altaylı sonunda aşılandı!

    Habertürk yazar Fatih Altaylı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden algı operasyonu peşine düştü ve "Elde aşı olmadığı yönünde iddialar var. İşte size muhteşem sağlık sistemi" ifadelerini kullanarak isyan etti.



    "SONUNDA AŞIMI OLDUM"
    Yaşanan bu gelişmelerden birkaç saat sonra bir paylaşım daha yapan Altaylı, aşı olduğu fotoğrafını paylaşarak "Sonunda aşımı oldum. Bir yandan Covid 19 bir yandan öfkeli vatandaşlarla mücadele eden sağlık çalışanlarına en içten minnetlerimle" ifadelerini kullandı.


    Aşı olduktan sonra

    TWEETLERİNİ SİLDİ
    Fatih Altaylı'nın aşı olduktan sonra isyan ettiği tweet'lerini sildiği görüldü.



        Aşı olmadan önce

        Altaylı'nın bu tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından 'omurgasızlık' diye yorumlanırken tepkileri de beraberinde getirdi.



        Altaylı'nın sildiği o Tweetler;

        "ELDE AŞI OLMADIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR"
        "Taksim Araştırma Hastanesi'nde yüzlerce kişi aşı için gelmiş. Herkes bekliyor aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Elde aşı olmadığı yönünde iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim."

        "İŞTE SİZE MUHTEŞEM SAĞLIK SİSTEMİ"
        Bir açıklama yapıldı. İsterseniz gelin, isterseniz şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi.

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