Habertürk yazar Fatih Altaylı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden algı operasyonu peşine düştü ve "Elde aşı olmadığı yönünde iddialar var. İşte size muhteşem sağlık sistemi" ifadelerini kullanarak isyan etti.
"SONUNDA AŞIMI OLDUM"
Yaşanan bu gelişmelerden birkaç saat sonra bir paylaşım daha yapan Altaylı, aşı olduğu fotoğrafını paylaşarak "Sonunda aşımı oldum. Bir yandan Covid 19 bir yandan öfkeli vatandaşlarla mücadele eden sağlık çalışanlarına en içten minnetlerimle" ifadelerini kullandı.
Aşı olduktan sonra
TWEETLERİNİ SİLDİ
Fatih Altaylı'nın aşı olduktan sonra isyan ettiği tweet'lerini sildiği görüldü.