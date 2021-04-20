Dünya bu olayı konuşuyor! İngiliz kadın, hamileyken hamile kaldı (Güncel haberler)

KREMLİN'E AĞIR BEDEL ÖDETİRİZ

ABD, hapiste olan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölmesi halinde Kremlin'e bedel ödeteceklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.