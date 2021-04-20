Dünya bu olayı konuşuyor! İngiliz kadın, hamileyken hamile kaldı (Güncel haberler)

İngiltere'de 39 yaşındaki bir kadın farklı zamanlarda hamile kalarak aynı anda iki çocuk dünyaya getirdi. Tıp literatüründe 'süperfetasyon' denilen durum günümüze kadar en fazla 10 kişide görüldü.
Bunlardan biri de uzun süre çocuk sahibi olamayan Rebecca Roberts'tı. Roberts, "O haberi aldığım anı hiç unutmadım" dedi.
KREMLİN'E AĞIR BEDEL ÖDETİRİZ
ABD, hapiste olan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölmesi halinde Kremlin'e bedel ödeteceklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.