Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya bu olayı konuşuyor! İngiliz kadın, hamileyken hamile kaldı (Güncel haberler)

    39 yaşındaki İngiliz kadın, hamileyken hamile kaldı. İkiz olmayan bebekle rini önceki gün ku cağına alan İngiliz, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi. İngilizler, bir mucizenin merkezi olduklarını açıkladı...

    İngilizler mucize diyor

    İngiltere'de 39 yaşındaki bir kadın farklı zamanlarda hamile kalarak aynı anda iki çocuk dünyaya getirdi. Tıp literatüründe 'süperfetasyon' denilen durum günümüze kadar en fazla 10 kişide görüldü.

    Bunlardan biri de uzun süre çocuk sahibi olamayan Rebecca Roberts'tı. Roberts, "O haberi aldığım anı hiç unutmadım" dedi.

    KREMLİN'E AĞIR BEDEL ÖDETİRİZ
    ABD, hapiste olan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölmesi halinde Kremlin'e bedel ödeteceklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

        RUSYA SURİYE'Yİ VURDU: 200 ÖLÜ
        Rusya,         Suriye'de DEAŞ'ın aktif olduğu Palmira'nın kuzeydoğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 200'den silahlı grup üyesi öldürüldü. Rus uçakları, patlayıcı cihazlar, cephaneler ve çok sayıda aracı etkisiz hale getirdi. Bölgede sivillerin de yaşadığı açıklandı.

        143 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 143 milyon 71 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 132 bin 352'şer lira, 4 bilenler bin 633'er lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

        461 BİN TL DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 461 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 668'er bin lira, 8 bilenler 264'er lira,7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Dünya bu olayı konuşuyor! İngiliz kadın, hamileyken hamile kaldı (Güncel haberler)