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    • 21.04.2021 06:45
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 21 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! Meteroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı bölgelerde rüzgarın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 21 Nisan il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

    EGE
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 21°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

    MANİSA °C, 21°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

    MUĞLA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 19°C
    Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        IĞDIR °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 21 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?