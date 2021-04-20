Son dönemde dizi dünyasındaki başarısızlığıyla dikkat çeken Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay büyük korku yaşadı…

Ünlü yapımcı Kerem Çatay'ın sahibi olduğu yapım şirketini basan 42 yaşındaki Yılmaz U., ortalığı birbirine kattı. Yılmaz U., "Kerem Çatay'ın ölümü benim elimden olacak'' şeklinde tehditler savurdu.

O sırada şirkette olmayan Kerem Çatay, birkaç saat sonra geldiği Ay Yapım'da kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Çok tedirgin olduğu belirtilen Kerem Çatay, Ay Yapım'ı basan Yılmaz U.'dan şikayetçi oldu. Şüpheliye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.