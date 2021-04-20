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    'ın sahibi büyük korku yaşadı: Çatay'ın ölümü benim elimden olacak''

    Son dönemde dizi dünyasındaki başarısızlığıyla dikkat çeken 'ın sahibi büyük korku yaşadı… Ünlü yapımcı ay'ın sahibi olduğu yapım şirketini basan 42 yaşındaki ., ortalığı birbirine kattı. Yılmaz U., "Kerem Çatay'ın ölümü benim elimden olacak'' şeklinde tehditler savurdu.

    Dilek Yaman Demir
    Kerem Çatay'a ölüm tehdidi

    Son dönemde dizi dünyasındaki başarısızlığıyla dikkat çeken 'ın sahibi büyük korku yaşadı…

    Ünlü yapımcı ay'ın sahibi olduğu yapım şirketini basan 42 yaşındaki ., ortalığı birbirine kattı. Yılmaz U., "Kerem Çatay'ın ölümü benim elimden olacak'' şeklinde tehditler savurdu.

    O sırada şirkette olmayan Kerem Çatay, birkaç saat sonra geldiği Ay Yapım'da kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Çok tedirgin olduğu belirtilen Kerem Çatay, Ay Yapım'ı basan Yılmaz U.'dan şikayetçi oldu. Şüpheliye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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    Haberler Güncel Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay büyük korku yaşadı: Çatay'ın ölümü benim elimden olacak''