Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündemde yer alıyor. Konu hakkında bu hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Ünal açıklamasında, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

İşte hayatı;