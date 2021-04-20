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    • 21.04.2021 02:01
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    kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündemde yer alıyor. Konu hakkında yakın zamanda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Ünal açıklamasında, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündemde yer alıyor. Konu hakkında bu hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Ünal açıklamasında, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

    VEDAT BİLGİN KİMDİR?

    22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

    İşte hayatı;

    Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

    York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

        Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

        Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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        Haberler Güncel Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?