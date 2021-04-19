Gri pasaport nedir, kimlere verilir? Gri pasaport nasıl alınır?

Gri pasaport nedir? Gri pasaport kimlere verilir? İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmayla gündeme gelen gri pasaportun ne olduğu ve nasıl alındığı merak edilen konulardan birisi oldu. Gri pasaport nasıl alınır sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Peki, gri pasaport kimlere verilir?
GRİ PASAPORT NEDİR?
Gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilirken, Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.
GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?
Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.
Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,
Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,
Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.