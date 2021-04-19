Gri pasaport nedir, kimlere verilir? Gri pasaport nasıl alınır?

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.

Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,

Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,

Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.