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    • 19.04.2021 14:26
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    nedir, kimlere verilir? ?

    Yurtdışına gidişlerde kullanılan bir pasaport türü olan son günlerde gündemin ilk sırasında yer almaya başladı. Gri pasaport sahipleri bir başka ülkeye gidişte büyük avantaj sağlıyor. Peki ? ? İşte gri pasaport hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    Gri pasaport nedir, kimlere verilir? Gri pasaport nasıl alınır?

    Gri pasaport nedir? Gri pasaport kimlere verilir? İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmayla gündeme gelen gri pasaportun ne olduğu ve nasıl alındığı merak edilen konulardan birisi oldu. Gri pasaport nasıl alınır sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Peki, gri pasaport kimlere verilir?

    GRİ PASAPORT NEDİR?

    Gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilirken, Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.

    GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

    Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.

    Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,

    Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,

    Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,

    Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.

        HİZMET PASAPORTUNUN SÜRESİ

        Hizmet pasaportunun süresi, görev süresini kapsayacak şekilde olmak üzere düzenlenir. Gri pasaportu olanlar, hizmeti süresini sona erdikten sonra bu pasaportu kullanamazlar. Gri pasaport, çoğunlukla 5 yıllık olarak çıkarılır ve göreve çıkılacak ülkenin vizesini de kapsar. Görev bittikten sonra ise pasaport, alınan kuruma geri verilir. Kurum da il nüfus müdürlüğüne pasaportu teslim eder.

        HİZMET PASAPORTU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Hizmet pasaportu başvurusunda bulunacak kişiler için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. Pasaport talep işleminde bulunacaklar, bu belgeleri tamamlayarak pasaportlarını temin edebilirler.

        Hizmet pasaportu talep formu

        Nüfus cüzdanı aslı (Fotokopisini de yanınızda bulundurabilirsiniz.)

        Önceki pasaportlarınızın aslı

        2 adet biyometrik fotoğraf

        Pasaport defter bedeli dekontu

        Reşit olmayan veya engelli kişiler için muvafakatname

        Öğrenciler için öğrenim belgesi

        Sağlık kurulu raporu
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