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    • 19.04.2021 17:20
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    'da trafiği kilitleyen kaza! 3 araç birbirine girdi

    'da TEM Otoyolu'nun mevkisinde 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle istikametinde bir süre trafik kilitlendi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası trafik akışı normale döndü.

    TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle istikametinde trafik kilitlendi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yoldaki 3 otomobilin birbirine girdiği kazada 34 BIS 486 plakalı otomobil takla atarak ters döndü.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kaza yapan otomobillerin çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 araç birbirine girdi