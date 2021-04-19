Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.04.2021 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 17:19
    ABONE OL

    'de tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi

    Deniz'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu tespit edilen 44 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma olduğu öğrenildi.

    Denizli'de tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi

    'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 44 sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bu sabah bir adrese yaptığı baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 sikke ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Denizli'de tarihi eser operasyonu! Hepsi ele geçirildi