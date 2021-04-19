91. dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Nisan'da gerçekleşti ve sonuçlar merak konusu oldu. Peki EGM tarafından ÖGG sınav sonuçları için tarih verildi mi? ÖGG sınav itirazları nasıl yaplılıyor? İşte ayrıntılar…
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yıl içerisinde gerçekleşecek ÖGG sınavlarının tarihleri ve sınav sonuç zamanları yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, ÖGG sınav sonuçları sınav yapıldıktan 3 hafta sonra 7 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.
ÖGG SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.