Dağlık Karabağ savaşının gidişatını kökünden değiştiren ve Azerbaycan'a 44 günde zaferi getiren milli SİHA'ların dünya çapında yol açtığı yankı büyüyor. İç güvenlik operasyonları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarında kullanılan silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı.
ABD'den Ukrayna'ya birçok ülkede ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından testlerini bir bir başarıyla tamamlayan Akıncı Taarruz İHA'sı da bu yıl güvenlik güçlerinin envanterine girerek savaş uçaklarının yükünü alacak. Alanında dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı, hava-hava görevleriyle yine dünyayı kıskandıracak.
Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F-16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda.