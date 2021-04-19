Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.04.2021 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 09:51
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor ve alınan önlemler arasında sokağa çıkma kısıtlaması yer alıyor. Hafta sonuna yakın resmi tatillerde genellikle birleştirme yapılarak kısıtlama süresi uzatılıyor. Peki ? Konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

    23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak? Sorularının yanıtları şimdiden merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Bu yıl resmi tatil olan 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor ve dolayısıyla vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak eder oldu. Peki resmi açıklama geldi mi? 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak mı?

    23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

    Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. 23 Nisan'da ise yasak olacak mı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

    Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

        23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

        23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

        23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

        Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

        "23 Nisan", 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur. İlk kez ortaya çıkan bu bayramda ne ulusal egemenlikten ne de çocuklardan söz edilmekteydi. Zaten daha o yıllarda Osmanlı saltanatı hala kanunen hüküm sürmekteydi. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlamış ve bu durum 1 Kasım'ın uzun vadede bayram olarak unutulmasına neden olmuştur. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirilmiş ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirilmiş, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirilmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan’da üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?