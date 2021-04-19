23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak? Sorularının yanıtları şimdiden merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Bu yıl resmi tatil olan 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor ve dolayısıyla vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak eder oldu. Peki resmi açıklama geldi mi? 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak mı?
23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. 23 Nisan'da ise yasak olacak mı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.