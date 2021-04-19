Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen ve çok ses getiren bir gelişme var. İlçe belediyelerinin verdikleri gri pasaportu alanlar Avrupa başta olmak üzere yurt dışına kaçıyor.
İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ise gri pasaport verilen 6 belediyenin daha soruşturma kapsamına dahil edildiğini belirtti.
İçiçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR
Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.
SORUŞTURMAYA GİREN BELEDİYELER
Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.