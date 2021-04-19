Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen ve çok ses getiren bir gelişme var. İlçe belediyelerinin verdikleri gri pasaportu alanlar Avrupa başta olmak üzere yurt dışına kaçıyor.

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ise gri pasaport verilen 6 belediyenin daha soruşturma kapsamına dahil edildiğini belirtti.

İçiçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: