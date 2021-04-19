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    • 20.04.2021 00:45
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    Başkan 'dan seçimleri sebebiyle 'a tebrik telefonu

    Başkan , 'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

    Borisov'a tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip , 'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan ile telefonda görüştü.

    BAŞKAN TEBRİK ETTİ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

    Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Bulgaristan seçimleri sebebiyle Boyko Borisov'a tebrik telefonu