Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

BAŞKAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.